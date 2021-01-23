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Haberler İzmir Gece kartalları yangında faciayı önledi

Gece kartalları yangında faciayı önledi

Gece kartalları yangında faciayı önledi

23.1.2021

İzmir'in Karabağlar ilçesinde buzdolabının elektrik aksamındaki arızadan kaynaklanan yangında, devriye görevinde bulunan bekçilerin zamanında müdahalesi ile facianın eşiğinden dönüldü. Yangını fark eden bekçilerin müdahalesiyle alev topuna dönen evdeki 13 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişiye olay yerinde müdahale edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ise ev kullanılmaz hale geldi.

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