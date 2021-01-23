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Haberler İzmir İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o bölgeler için sağanak uyarısı! 23 Ocak hava durumu

'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o bölgeler için sağanak uyarısı!

ve 'de hava nasıl olacak? Kar yağışı geri mi dönüyor? Soğuklar devam edecek mi? Meteoroloji'nin son dakika raporuna göre gece saatlerinden sonra İstanbul'un batısı ile Antalya'nın batı kıyılarında aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. , Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batısında da sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji iç ve doğu kesimler için kuvvetli buzlanma ve don olayı uyarısında bulunurken, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli rüzgar beklendiğinden olumsuz şartlara karşı dikkatli olunması istendi. İşte cumartesi hava durumu raporu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o bölgeler için sağanak uyarısı! 23 Ocak hava durumu

23.01.2021, 08:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batısı, gece saatlerinden sonra İstanbul'un batısı ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA


MARMARA


Parçalı, batısının çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile zamanla Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden sonra İstanbul'un batı kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE


Parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ


Az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kıyılarının, gece saatlerinden sonra Antalya'nın merkez ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları, gece saatlerinden sonra merkez ilçeleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinden kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır

ERZURUM °C, -8°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -9°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 9°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 6°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

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İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o bölgeler için sağanak uyarısı! 23 Ocak hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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