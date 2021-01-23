Haberler İzmir İzmir'de girdikleri evde 4 gün kalıp ziynet eşyalarını çalan şüpheliler tutuklandı

İzmir'de girdikleri evde 4 gün kalıp ziynet eşyalarını çalan şüpheliler tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde ev sahibinin vefat ettiği eve girip 4 gün kaldıkları ve ziynet eşyalarını çaldıkları belirlenen iki kişi yakalanarak tutuklandı.