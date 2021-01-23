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Haberler İzmir İzmir'de girdikleri evde 4 gün kalıp ziynet eşyalarını çalan şüpheliler tutuklandı

'de girdikleri evde 4 gün kalıp ziynet eşyalarını çalan şüpheliler tutuklandı

'in ilçesinde ev sahibinin vefat ettiği eve girip 4 gün kaldıkları ve ziynet eşyalarını çaldıkları belirlenen iki kişi yakalanarak tutuklandı.

İzmir'de girdikleri evde 4 gün kalıp ziynet eşyalarını çalan şüpheliler tutuklandı
AA

23.01.2021, 14:49

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bergama Şubesinin eski başkanı Mukaddes Kuduğ'un vefatının ardından kimsenin yaşamadığı eve gelen oğlu Engin Kuduğ, eve hırsızların girdiğini belirledi.

Güvenlik kameralarına bakan Kuduğ, eve girenlerin bir güvenlik kamerasını kapattığını ancak ikinci kamerayı fark etmediklerini belirledi.

Görüntülerde evde 4 gün kalan iki kişinin ziynet eşyalarını çaldıklarını tespit eden Kuduğ, durumu polise bildirdi.

Polis, kamera kayıtlarından eşkali tespit edilen M.Ö. ile B.Y'yi yakaladı.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kuduğ, gazetecilere yaptığı açıklamada evin talan edildiğini belirterek, "Evde kalırken ara ara gizlice dışarı çıkmışlar. Ziynet eşyalarının yanında annemin kıyafetlerini çalarak götürmüşler. Eşyaların bir kısmını ele geçirebildik." dedi.

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