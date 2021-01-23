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Haberler İzmir İzmir'de lastik botla sürüklenen 21 sığınmacı kurtarıldı

'de lastik botla sürüklenen 21 sığınmacı kurtarıldı

’in ilçesi açıklarında lastik bot üzerinde sürüklenen 21 düzensiz göçmen, ekipleri tarafından kurtarıldı. 22 Ocak saat 02.35 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'de lastik botla sürüklenen 21 sığınmacı kurtarıldı
AA

23.01.2021, 08:24

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, sürüklenen lastik bottaki 21 sığınmacı kurtarıldı.

Yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışan sığınmacıların bulunduğu lastik bot, Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Yardım beklendiği ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye ulaştı.

Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan 21 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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