Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kongre çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Vatandaş seçim istiyor. Erken seçim kaçınılmaz" sözlerini değerlendiren CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski PM üyesi Erdal Aksünger, vatandaş kadar CHP tabanı ve tüm kongre üyelerinin de parti içinde demokratik ve olağanüstü kongre istediğini dile getirdi.



ASIL SORUN TEK ADAMLIK

YENİ Asır'a konuşan Aksünger, "Parti içinde huzursuzluk var. Parti kuranlar, mektup yazanlar, kongre üyeleri ve CHP'ye gönül veren, oy verenlerde bir karmaşıklık içinde. O yüzden demokratik bir ortamda olağanüstü kongre kaçınılmaz" dedi. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun kendisine mektup yazan vekillere asla vermeyeceğini ancak randevu isteseler görüşebileceklerini kaydeden Aksünger, kendisinin de ne zaman randevu istese Genel Başkan'la görüşme imkanı olduğunu kaydetti. Ancak parti içinde asıl sorunun mektup değil tek adamlık olduğunu vurgulayan Aksünger, "Bu yüzden CHP'ye gönül verenlerin, kongre üyelerinin ve muhalif grubun şu anda beklediği tek şeyin en kısa sürede demokratik ortamda, çarşaf listelere müdahele edilmeden, adaylara müdahele edilmeden bir olağanüstü kongre kararı alıp Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ve yeni bir kongre ile partinin toparlanmasını bekliyoruz" dedi.

Fatih ŞENDİL