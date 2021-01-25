Mustafa’yı küfür yüzünden öldürmüş

Detaylı araştırma yapan Jandarma ekipleri, ne bir görgü tanığı ne de bir güvenlik kamerası kaydı olan cinayetle ilgili farklı bir yol izledi.

SİNYALLER İNCELENDİ

Ekipler, cinayetin işlendiği bölgede bulunan baz istasyonlarından cinayet ihbar saati öncesi ve sonrası sinyal veren 8 bine yakın cep telefonu sinyalini mercek altına aldı. Jandarmanın titiz çalışması sonrası eleme usulü ile 8 bin hat sahibi tek tek incelemeye alındı.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Polis adeta iğne ile kuyu kazarak, Aksu ile husumetli olan 4 kişiye ulaştı. Gözaltına alınan 4 zanlıdan M.Y. (28) yapılan sorgulama sırasında suçunu itiraf etti. Muhammet Mustafa Aksu ile aralarında küfür tartışması yüzünden husumet olduğunu belirten M.Y'nin işe gidiş güzergahını bildiği Aksu'nun otomobille geçeceği yolu dal parçalarıyla kapattığını, durup aracından inen Aksu'yu kurşun yağmuruna tuttuğunu söylediği öğrenildi.

Fatih ŞENDİL