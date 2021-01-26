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Haberler İzmir Islak yolda kontrolden çıkan TIR devrildi

Islak yolda kontrolden çıkan TIR devrildi

'de, kaygan yolda kontrolden çıkan TIR şarampole yuvarlandı. Tire-İzmir karayolu, OSB ana giriş kapısı yakınlarında meydana gelen kazada, İzmir yönüne doğru seyir halinde olan TIR yağan şiddetli yağmurla ıslanan zeminde bir anda kontrolden çıktı.

Islak yolda kontrolden çıkan TIR devrildi

26.1.2021

TIR'ın ön kısmı şarampole yuvarlanırken, dorsesi ise karayolunda kaldı. Hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de OSB'nin vardiya değişim zamanı olmaması, olası bir facianın önüne geçti. Büyük bir şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada TIR'da maddi hasar oluştu. TIR'ın vinç ile kaldırılmasının ardından karayolu çift şeritli olarak tekrar trafiğe açıldı.

NADİR UYSAL

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