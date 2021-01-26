TIR'ın ön kısmı şarampole yuvarlanırken, dorsesi ise karayolunda kaldı. Hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de OSB'nin vardiya değişim zamanı olmaması, olası bir facianın önüne geçti. Büyük bir şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada TIR'da maddi hasar oluştu. TIR'ın vinç ile kaldırılmasının ardından karayolu çift şeritli olarak tekrar trafiğe açıldı.
NADİR UYSAL
Islak yolda kontrolden çıkan TIR devrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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