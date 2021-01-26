Islak yolda kontrolden çıkan TIR devrildi

TIR'ın ön kısmı şarampole yuvarlanırken, dorsesi ise karayolunda kaldı. Hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de OSB'nin vardiya değişim zamanı olmaması, olası bir facianın önüne geçti. Büyük bir şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada TIR'da maddi hasar oluştu. TIR'ın vinç ile kaldırılmasının ardından karayolu çift şeritli olarak tekrar trafiğe açıldı.

NADİR UYSAL