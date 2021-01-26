Örgüte vurulan darbe teröristin ifadesinde

Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Türkiye-Yunanistan sınırında yakalanan PKK'lı teröristin ifadesine yer verildi. Faaliyet yürüttükleri alanlarda bulunan gözetleme kuleleri, kalekollar, İHA-SİHA'lar ile güvenlik güçlerince alınan tedbirler ve yürütülen faaliyetlerin alan hakimiyetlerini ciddi bir şekilde kısıtladığını aktaran terörist, "Bu etkenler neticesinde ikna çalışmaları sonrasında teslim olan kadroların sayılarında artış yaşandı. Örgüt mensupları, güvenlik kuvvetlerince özellikle hava destekli düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirilme korkusu yaşıyor" ifadelerini kullandı. İddianamede 6 sanık hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak bomba kullanmak suretiyle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek" suçlarından 22'şer yıldan 44'er yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.