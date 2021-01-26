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Haberler İzmir Trafik ihlali yapanları robotlar yakalayacak

Trafik ihlali yapanları robotlar yakalayacak

Girişimci ’nın geliştirdiği otonom robot emniyet şeridi ve hız sınırı ihlallerini tespit edebilecek.

Trafik ihlali yapanları robotlar yakalayacak

26.1.2021

İzmirli girişimci Üzeyir Akova, otoyol kenarlarındaki bariyerlerde hareket edebilen, emniyet şeridi ve hız sınırı ihlallerini tespit edebilen bir otonom robot geliştirdi. Kaza riskinin en az indirilmesini amaçladığını belirten Akova, projesinin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Otonom robot projesinden bahseden Akova, "Railbot, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak üzere bariyer üzerinde otonom hareket kabiliyetine sahip, trafik denetimini ve ihlallerini tespit etmek üzere tasarlanmış yerli otonom robot projesidir. Birden fazla amaca hizmet ediyor. Emniyet şeridi ihlali, hız sınır ihlal ve en sonunda da tamamen trafik denetleme amaçlı kullanılabiliyor. Mesela bir yangın anında itfaiyeye haber verebiliyor. Bir kaza olduğunda ambulansa ve emniyet güçlerine haber verebiliyor. Otoyol güvenliğini tehdit eden cisimleri, hayvan ve yaya girişlerini de ilgili birimlere aktararak karayollarının güvenli olmasını sağlıyor. Robotun enerji ihtiyacını da yol kenarlarında kurulacak güneş enerji paneliyle şarj istasyonlarından karşılanacak" dedi.


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