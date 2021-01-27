Bayraklı'daki tv vericileri kaldırılıyor

İlçe sakinlerinin talep ve önerileri doğrultusunda Cengizhan Mahallesi'ndeki televizyon vericilerinin kaldırılmasıyla ilgili çalışma yürüten Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin ilgili firmalarla yaptığı yazışmalar sonuç verdi. Radyo Televizyon Üst Kurulu İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, bölgede uzun yıllardır bulunan vericilerin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. Kuruluşlar konuyla ilgili bilgilendirildi. Buna göre, karasal televizyon yayını yapma hakkı bulunan meskun haldeki 4 verici kulesinin faaliyetleri duracak ve bölgede bulunan vericiler kaldırılacak. Uygulama kapsamında 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olan bölgede yaşayan vatandaşların da olumsuz etkilenmesinin önüne geçilecek. Vericiler, Müze Müdürlüğü ve Bayraklı Belediyesi'nin denetiminde kaldırılacak.

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