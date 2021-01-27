  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Bayraklı'daki tv vericileri kaldırılıyor

'daki kaldırılıyor

Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Cengizhan Mahallesi'ndeki televizyon vericilerini kaldırıyor. Arkeolojik sit alanı içindeki bölgede bulunan 4 verici, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla faaliyetlerine son verecek.

Bayraklı'daki tv vericileri kaldırılıyor
İHA

27.01.2021, 13:23

İlçe sakinlerinin talep ve önerileri doğrultusunda Cengizhan Mahallesi'ndeki televizyon vericilerinin kaldırılmasıyla ilgili çalışma yürüten Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin ilgili firmalarla yaptığı yazışmalar sonuç verdi. Radyo Televizyon Üst Kurulu İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, bölgede uzun yıllardır bulunan vericilerin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. Kuruluşlar konuyla ilgili bilgilendirildi. Buna göre, karasal televizyon yayını yapma hakkı bulunan meskun haldeki 4 verici kulesinin faaliyetleri duracak ve bölgede bulunan vericiler kaldırılacak. Uygulama kapsamında 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olan bölgede yaşayan vatandaşların da olumsuz etkilenmesinin önüne geçilecek. Vericiler, Müze Müdürlüğü ve Bayraklı Belediyesi'nin denetiminde kaldırılacak.

Manisa’da fırtına cami minaresini devirdi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayraklı'daki tv vericileri kaldırılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.