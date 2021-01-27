Deniz taşabilir!

İzmirliler, bu gece yarısından sonra etkili olması beklenen fırtına ve aşırı yağışla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası'nca uyarıldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Gece hava basıncının düşmesi nedeniyle Kordon, Mavişehir, Bostanlı, Çeşme ve Dikili başta olmak üzere tüm İzmir kıyılarında deniz taşması riski olabilir. Mavişehir'de ciddi su baskınları görülebilir. Araçlarınızı daha yüksek yerlere çekin" denildi. PERŞEMBE GÜNÜ BİTECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Batı Akdeniz'de rüzgarın; 27 Ocak (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batısı ile akşam saatlerinde geneli güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/ sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" bilgisi paylaşıldı.



"TEDBİRLERİMİZİ ALALIM"

KORDON, Mavişehir, Bostanlı, Çeşme, Foça ve Dikili başta olmak üzere tüm İzmir kıyılarında deniz taşması riski olduğu hatırlatılan açıklamada "Arabalarınızı daha yüksek yerlere çekin. Tedbirlerimizi alalım" ifadeleri kullanıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olası bir mağduriyet halinde 444 40 35 numaralı Hemşeri İletişim Merkezi'nin aranabileceğini söyledi.