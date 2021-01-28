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Haberler İzmir Çelebi: İstifayı düşünmüyorum

Çelebi: İstifayı düşünmüyorum

Çelebi: İstifayı düşünmüyorum

28.1.2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'i makamında kabul etti. Ellerindeki dosyalarla Kılıçdaroğlu'nun odasına giren 3 milletvekilinin de CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın olduğu belirtildi. Görüşmenin ardından 'istifa edecek misiniz' sorusuna 'hayır' diyen Çelebi, "Görüş ve önerilerimizi burada kendisiyle bizzat görüştük, ifade ettik o kadar" dedi.

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