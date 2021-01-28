TİRE'NİN, 15 yüzyıldan bu yana yaşatılan tarihi 'Beledi' dokuması tescillendi. Ticaret Odası Başkanı Mehmet Delikanlı, yüzyıllardır ilçede büyük zorluklarla yaşatılan tarihi 'Beledi' dokumaya coğrafi işaret alındığını belirterek, "Beledi dokuma artık sadece Tire'ye özel bir marka oldu" dedi. Beledi dokumanın, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayınlandığını kaydeden Delikanlı, "Bu zenginliğimizin kıymetini bilmek ve bu değerleri muhafaza ederek yeniden ekonomiye kazandırmak milli bir görev. Beledi dokuma tezgahlarının sayısını artıracağız" dedi.

NADİR UYSAL