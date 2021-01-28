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Haberler İzmir Tire’de başarılı polislere ödül

’de başarılı polislere ödül

Tire’de başarılı polislere ödül

28.1.2021

İZMİR'İN Tire ilçesinde, uyuşturucu ile mücadelede ön plana çıkan polisler ile yağmurlu bir havada eline geçirdiği kürekle çamurdan kapanan yolu tek başına ulaşıma açan trafik polisi ödüllendirildi. Hafta içinde 1'nci Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Kadir Şen, makamında ağırladığı mesai arkadaşlarına son 6 ayda uyuşturucu kullanan, ticaretini yapan suçlulara karşı gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar nedeniyle teşekkür edip çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi. Ödül uygulamasının personelin motivasyonunu güçlendirdiği bildirilirken, son 6 ayda sadece uyuşturucuya yönelik 110 ayrı operasyonda toplam 177 zanlının gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldığı öğrenildi.

NADİR UYSAL

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