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Haberler İzmir Aliağa beyaz örtüyle kaplandı

beyaz örtüyle kaplandı

’nın körfez manzarası, yeşili, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Mahallesinde dün sabah saatlerinde kısa süreli etkili olan mahalle genelinde unutulmaz görüntüler oluşturdu.

Aliağa beyaz örtüyle kaplandı
İHA

29.01.2021, 13:50

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Aliağa ve çevresinde de kendisini gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Aliağa genelinde görülen yılın ilk kar yağışının ardından iç ve yüksek bölgelerde yer alan mahallelerde kar manzaraları görülmeye devam ediyor.



Tertemiz havası, körfez manzarası ve yemyeşil dokusuyla son yıllarda büyük ilgi gören Aşağı Şakran Mahallesinde görülen kısa süreli kar yağışı mahalleyi beyaz örtüyle kapladı. Mahalle sakinlerine mutluluk yaşatan muhteşem kar manzarasını fotoğraflayan Mahalle Muhtarı Rafet Sever, bu fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi gördü. Fotoğraflar, Aliağa'nın her mevsim ayrı güzelliklere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



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