Marmara ve Ege'de sarı alarm! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar...

Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresi, Manisa'nın doğusu ve Edirne'de sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ve Mersin genelinde çok kuvvetli, Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık çevrelerinde de yer yer aşırı ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Muğla geneli ve Antalya'nın batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresi, Manisa'nın doğusu ve Edirne'nin güneyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.