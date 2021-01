Siyanürlü caniye iki kez müebbet

İZMİR 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan ile taraf avukatları ve müşteki katıldı. Davacı avukatı, sanığın cezai ehliyetinin tam olması nedeniyle cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Sanık Kalkan ise iğne ve ilaç kullandığını belirterek, sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığa, anne ve babasına yönelik eylemine ilişkin "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Sanık Kalkan, "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.



KARDEŞİ İÇMEMİŞTİ

İZMİR'DE 14 Mayıs 2019'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki kardeşi ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı kardeşinin üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi de siyanürden etkilenmişti. Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, 2 kardeş ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. KALKAN hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.