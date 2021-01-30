Buzdan ölüm

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde, içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, yoldaki gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak zeytin ağacına çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, Ödemiş'in Demircili Mahallesi'nin Tahtacıkuyu mevkiinde meydana geldi. Erhan Abacı, özel otomobille Ödemiş istikametinden Kayaköy Mahallesi istikametine giderken yoldaki gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araçla sürüklenerek yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. HURDA haline dönen otomobilde bulunan Emre Başol (23) Sergen Metin (24) olay yerinde can verdi. Yola savrulan Erhan Arabacı (23) Onur Karahayıt (24) İsmail Tosun (21) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Araçta bulunan 5 kişinin çiçek serasına çalışmaya gittikleri belirtildi.



UÇURUMA DÜŞMESİN DİYE HALATLA BAĞLANDI

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, Milas İsmetpaşa Mahallesi Sodra Dağı mevkiinde meydana geldi. Feriha D'nin kullandığı 48 AAF 286 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma neticesinde kontrolden çıktı ve şarampole devrildi. Araçta bulunan bebek Ege D, Meltem K., Fatma Ö. vatandaşların da yardımıyla sağlık ekiplerince çıkarıldı. Sürücü Feriha D. ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında, yuvarlanmaması için otomobil halatlarla ağaçlara bağlandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.





KAYGAN YOLDA DURMAYAN OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI

Manisa Salihli'de minibüs, buzlanma sebebiyle duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Valeks ışıklarında meydana geldi. Kula istikametinden, Salihli istikametine giden Ali Akbaş (20) yönetimindeki minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen Edip Gültekin (47) yönetimindeki TIR'a, yolun kaygan olması sebebiyle arkadan çarptı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Ayzer Akçan (19), İbrahim Metin Hünercik (22) ve Çetin Menemen (54) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Çetin Menemen tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





KAR VE TİPİ OTOBÜS DEVİRDİ: 2 YARALI

ERZİNCAN'DA kar yağışı ve tipinin etkisi ile devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi yaralandı. Cihan A'nın kullandığı 34 BBE 666 plakalı Çanakkale'den Van'a giden yolcu otobüsü, Erzincan- Sivas karayolu Kızıldağ mevki Karayollları bakım evi önünde kar yağışı ve tipinin etkisi ile devrildi. Kazada 38 yolcusu bulunan otobüste iki kişi, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



SERVİS MİNİBÜSÜ TIR'IN ALTINA GİRDİ

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde tavuk çiftliğinde çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü yolun buz olması neticesinde kayarak TIR'a çarptı. Minibüsteki 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza, Bandırma-Çanakkale karayolu Hıdır Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Tavuk çiftliğinde çalışan işçileri taşıyan Galip Dinçer yönetimindeki minibüs, kavşaktan dönüş yapmak için yola çıkan İsmail Dere yönetimindeki TIR'ı görünce frene bastı fakat gizli buzlanma sebebiyle kayganlaşan yolda duramayarak TIR'a çarptı. TIR'ın altına alarak metrelerce sürüklediği minibüs demir yığını haline dönüştü. İtfaiye ekiplerinin çabası ile minibüste sıkışan işçiler çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Galip Dinçer ile minibüste bulunan işçilerden Hüsamettin Sargın ve Mehmet Durgut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Barış Deniz, Aydıner Aydın, Hasan Gezer, Suriye uyruklu Yahya Saleh ile Abdurrahman Yusufi, Engin Doğancıoğlu, İbrahim İhya ve Ersan Ermiş ile TIR sürücüsü İsmail Dere, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı



ADEM ÜLKER/SEVAL KONURALP/EMRE SAÇLI/SUAT SALGIN/KAZIM YÖRÜKCE