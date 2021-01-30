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'de sağanak ve dolu! Hava durumu hayatı olumsuz etkiledi

'de kent genelinde etkisini artıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor. İtfaiye ekipleri kent genelinde olası su baskınlarına karşı önlemlerini artırdı.

İzmir'de sağanak ve dolu! Hava durumu hayatı olumsuz etkiledi
AA DHA

30.01.2021, 15:51 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021, 16:07

İzmir'de, gün boyu aralıklarla devam eden ve zaman zaman etkisini artırıp, doluyla karışık sağanak yağışta, cadde, sokak ve meydanlar suyla doldu.


İzmir'de, gün boyu devam eden ve öğleden sonra sağanak şeklinde etkili olan yağışlarla cadde, sokak ve meydanlar suyla doldu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinde yoğunluk yaşanmazken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddelerde devriye görevinde bulundu. Kordonboyu kıyılarında ise dalgalar karaya ulaştı.



Sabah saatlerinden itibaren devam eden yağış öğle saatlerinde sağanağa dönüştü. Kısa süreli dolunun da görüldüğü yağışlar nedeniyle Gaziemir ilçesinde bazı su kanallarında taşkın yaşandı.

Karabağlar, Karşıyaka ve Bornova ilçelerinde yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

Aliağa ilçesinde ise yol yapım çalışmasının devam ettiği Şehit Kemal Mahallesi Göktepe Caddesi'nde bir araç, su birikintisinde kaldı.

Trafiğin kontrollü sağlandığı bölgedeki suyun tahliyesi için itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

İtfaiye ekipleri kent genelinde olası su baskınlarına karşı önlemlerini artırdı.

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