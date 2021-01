7 bin yıllık tarihi Kemeraltı çarşısı, her yağmurda su altında

İzmir'e yolu düşenlerin uğramadan geçmediği tarihi Kemeraltı Çarşısı, zamana yenik düşüyor. Dünyanın en büyük üstü açık çarşılarından biri olarak bilinen tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda sayıları azalsa da han, hamam, kitabe, hazire, köşk, konak, cami, mescit, sinagog, sebil, şadırvan, çeşme, bedesten gibi geçmişin sokak dokularını görmek mümkün . Yaklaşık 80 hektar büyüklüğünde, 236 farklı meslek grubundan 9 bin küçük ve orta boy işletmenin yer aldığı 7 bin yıllık tarihi çarşı, İzmir'in önemli ticaret merkezlerinden biri. Kent için tarihi olduğu kadar ekonomik ve sosyal bir öneme sahip çarşı; her yağmurda alt yapı sorunlarıyla gündeme geliyor.Bölgede ki su baskınlarına dikkat çeken AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.





'ESNAF DÜKKANINDA NÖBET TUTUYOR'

Esnafın yağmur yağdığı günlerde dükkanlarında nöbet tutmak zorunda kaldığını vurgulayan Başdaş, "Konak'ın genelinde altyapı yok. 35 yıldır Konak'ta oturuyorum. Yıllardır bir çivi bile çakılmadığı için altyapı sistemi çöktü. Susuzluk çektiğimiz böyle bir yılda, esnafın tek duası var; o da çok fazla yağmur yağmaması. Biz yağmur duasına çıkıp, 'önümüzdeki yılları susuz geçirmeyelim' diye dua ederken, Kemeraltı esnafı 'yağmur yağmasın' diye dua ediyor. Çünkü fazla yağmur yağdığında oradaki bütün kanallar tıkanıyor ve bütün dükkanları su basıyor. Kronikleşen bu sorunun, en kısa sürede çözülmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

'TARİHİ ÇARŞI SU ALTINDA KALIYOR'

Altyapının yenilenerek kanalların temizlenmesi gerektiğini dile getiren Başdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yağmurda Meteoroloji'nin uyarılarına rağmen hiçbir önlem alınmadı. Kemeraltı'na gittiğimde hafriyatlar Kemeraltı'na inmiş, her taraf su içindeydi ve dükkanları su basmıştı. Bunları görmezden gelen belediye başkanı ve ilçe başkanı 'esnafın hali ne olacak?' diye propaganda yapıyor. Yağmur yağdığında Kemeraltı'na gidip, yaşananları görmelerini istiyorum. Yazın kokudan geçilmiyor, kışın yağmur fazla yağdığında esnaf felç oluyor. Kemeraltı'nı basan su sadece yağmur suyu değil. Kanalizasyon suyu da yağmur suyuna karışıyor."





'PANDEMİDE HALK AVM'YE GİTMEYE MECBUR KALDI'

Başdas, "Pandemi döneminde insanların açık havada alışveriş yapmak istemesine rağmen Kemeraltı'na altyapı sorunlarından dolayı gereken ilgi gösterilmedi" dedi. Yağmur uyarısı yapıldığında esnafın, nöbet tuttuğunu kaydeden AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, "Çünkü esnafın malı sular altında kalarak ziyan oluyor. Kemeraltı dünyanın en eski ve en büyük açık hava çarşılarından birisi. Pandemi döneminde altyapı düzgün olsaydı, insanlar AVM'ye gitmek yerine açık hava olduğundan Kemeraltı'nda alışveriş yapmayı tercih ederdi. Ne yazık ki altyapısının eksik olması, otopark bulunmaması gibi nedenlerden dolayı hak ettiği ilgiyi görmüyor. Sokaklar, tadilat amacıyla kazılıyor; aradan aylar geçmesine rağmen düzeltilmiyor" ifadelerini kullandı.



'KONAK'TA SORUN BİTMİYOR'

Konak'ın genelinde bir altyapı sorunu olduğuna dikkati çeken Başdaş, "Tepecik alt geçidi en ufak bir yağmurda sular altında kalıyor. Bu durum bilinmesine rağmen hiçbir şekilde önlem alınmıyor. Belediye başkanına sorduğunuzda her şey güzel; ama gerçekler öyle değil. Geçen sefer Yeşildere bölgesinde yağmur nedeniyle su basan evlerdeki suyu vatandaşlarla birlikte tahliye ettik. Mersinli semtinde bir okul var. Her yağmurda su basıyor. Tüm bu sorunlar görmezden geliniyor" dedi.



'HER ESNAFIN YAĞMUR ÇİZMESİ VAR'

Kemeraltı Çarşısının esnaflarından Hayrettin Ertaş (37), her yağmurda dükkanında nöbet tutmak zorunda kaldığını hatırlattı. Ertaş, bölge esnafının yağmur çizmesi bulundurduğunu belirterek, "2000 yılından beri Kemeraltı'ndayım. Geldiğim günden bugüne kadar Kemeraltı'nın altyapı sorunu çözülmedi. Her yağmur yağdığında esnaf kapıda, çizmelerini giyip elinde süpürge, kürek ve kova ile nöbet tutuyor. Yağmur yağdığında Kemeraltı boşalıyor. Esnaf sadece dükkanında nöbet tutuyor" diye konuştu.