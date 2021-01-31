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Çeşme’de jandarmadan huzur ve güven uygulaması

ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan huzur ve güven uygulamasında, yasa dışı geçişe engel olmak amacıyla göçmenlerin kullanması muhtemel olan metruk binaları didik didik aradı, yol kontrolü yaparak sürücü ve vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup olmadıklarını kontrol etti.

Çeşme’de jandarmadan huzur ve güven uygulaması
İHA

31.01.2021, 12:39

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda huzur ve güven uygulaması yaptı. Sorumluluk bölgelerinde yapılan çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri, Çeşme otoyol girişi ve Germiyan Yalısı'nda yol kontrolleri yaptı. Ekipler, sürücü ve vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup olmadıklarını kontrol etti.



GÖÇMENLERİN KULLANMASI MUHTEMEL OLAN METRUK BİNALAR ARANDI
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçişine engel olmak amacıyla, göçmenlerin kaçmak için kullanabileceği noktalarda aramalar yaptı.

Jandarma, düzensiz göçmenlerin geçmiş dönemlerde kullandıkları metruk binalarda sıkı bir kontrol yaparak her yeri didik didik aradı. Yoğun yağmurlu bir havada gerçekleştirilen kontrollerde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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