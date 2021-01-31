İzmir'de kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Umurbey Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığına dair bilgi aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler belirtilen adrese operasyon düzenledi.





Ekiplerin suçüstü yaptığı baskında, E.B., M.Ç., M.Ö., M.Ö. ve F.B. iskambil kağıtlarıyla kumar oynarken yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden E.B.'ye kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan, diğer şüphelilere ise kumar oynamaktan adli işlem uygulandı.