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Haberler İzmir İzmir'de kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

'de kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

'in ilçesinde, polis ekipleri tarafından kumarhaneye çevrildiği tespit edilen eve yapılan operasyonda, suçüstü yakalanan 5 kişiye adli işlem yapıldı.

İzmir'de kumarhaneye çevrilen eve polis baskını
DHA

31.01.2021, 22:32

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Umurbey Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığına dair bilgi aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler belirtilen adrese operasyon düzenledi.



Ekiplerin suçüstü yaptığı baskında, E.B., M.Ç., M.Ö., M.Ö. ve F.B. iskambil kağıtlarıyla kumar oynarken yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden E.B.'ye kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan, diğer şüphelilere ise kumar oynamaktan adli işlem uygulandı.

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