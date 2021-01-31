Tartan pisti kesip beton döktüler

İzmir'in Tire ilçesinde, belediye tarafından Fatih Parkı'na geçen yıl eklemlenen basketbol ve halı saha nedeniyle güzergahı değiştirilen tartan pistin kesilen bölümlerine kaymak beton döküldü. Gün içinde yüzlerce kişinin spor yaptığı pistin beton bölümleri yağmurlu havalarda ıslanınca, kayıp düşen vatandaşlar isyan etti.

'EN BAŞTAN YENİLENSİN'

Parkın çevresini saran 450 metre uzunluğundaki pistin, Başkan Tayfur Çiçek döneminde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığına dikkat çeken vatandaşlar, "7'den 70'e tüm vatandaşlarımız gün içinde pistte yürüyüş ve koşu yapıyor. Pistin kesilen bölümlerine bilinçsizce dökülen beton yüzünden sık sık kazalar yaşanıyor. Genç-yaşlı demeden ıslanan zeminde kayıp düşüyoruz. Belediyeye defalarca başvuruda bulunmamıza rağmen, bizlere tartan pistin maliyetinin çok fazla olduğunu belirterek ilgilenmedi. Üstelik pistin diğer bölümlerinde de bozulmalar başladı. Ya pist en baştan yenilensin ya da beton bölümler sökülerek tekrar tartan pist yapılsın" diye konuştu.

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