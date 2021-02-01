  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Bu hastane pandemi kurallarını tanımıyor!

Bu hastane pandemi kurallarını tanımıyor!

'in ilçesindeki özel bir hastaneye giden vatandaşlar, salgını nedeniyle bu hastanede yeteri kadar önlem alınmadığını iddia etti.

Bu hastane pandemi kurallarını tanımıyor!

1.2.2021

Özel hastanede pandemi kurallarının unutulduğunu öne süren vatandaşlar, "İçerisi tıklım tıklım, mesafe kuralına uyan yok.
Girişte insanların ne HES kodu sorgulanıyor ne de ateşi ölçülüyor" dedi.



MESAFE VE HİJYEN YOK
Dokuz Eylül mahallesi 343/1 Sokak'ta bulunan özel bir kalp ve damar hastanesinde, pandemi önlemlerinin alınmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.
Girişte HES kodu istenmediğini ve ateş ölçümü yapılmadığını iddia eden vatandaşlar, "İçerisi tıklım tıklım ve havasız.
Bütün klimalar çalışıyor.
Tek bir pencere açılmamış.
Sıra beklerken sosyal mesafe diye bir şey yok, herkes iç içe.
Çalışanlar bazen maskelerini çıkarıyor. Pandemi döneminde bir hastanenin bu kadar gevşek olması çok tedirgin edici. Hava alsın diye girişteki bir kapıyı açtığımızda, hastalar hava soğuk diye kapattı. EKG çektirirken bir hasta çıktıktan sonra oda dezenfekte edilmeden diğeri alındı. Sedyenin üzerindeki örtü dahi değiştirilmedi.
Aynı şekilde kan alınan yer de dezenfekte edilmiyor. Sıramızı dışarıda bekleyerek kendimizce önlem aldık. Kabus gibiydi geçirdiğimiz zaman. Böyle bir dönemde, özel hastanede yüksek önlem beklerken semt pazarı kalabalığında işlemlerimizi yaptırdık. Yetkililerin gereğini yapmasını bekliyoruz" dediler.

NİDA ALADAĞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bu hastane pandemi kurallarını tanımıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.