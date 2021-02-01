Bu hastane pandemi kurallarını tanımıyor!

Özel hastanede pandemi kurallarının unutulduğunu öne süren vatandaşlar, "İçerisi tıklım tıklım, mesafe kuralına uyan yok.

Girişte insanların ne HES kodu sorgulanıyor ne de ateşi ölçülüyor" dedi.





MESAFE VE HİJYEN YOK

Dokuz Eylül mahallesi 343/1 Sokak'ta bulunan özel bir kalp ve damar hastanesinde, pandemi önlemlerinin alınmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Girişte HES kodu istenmediğini ve ateş ölçümü yapılmadığını iddia eden vatandaşlar, "İçerisi tıklım tıklım ve havasız.

Bütün klimalar çalışıyor.

Tek bir pencere açılmamış.

Sıra beklerken sosyal mesafe diye bir şey yok, herkes iç içe.

Çalışanlar bazen maskelerini çıkarıyor. Pandemi döneminde bir hastanenin bu kadar gevşek olması çok tedirgin edici. Hava alsın diye girişteki bir kapıyı açtığımızda, hastalar hava soğuk diye kapattı. EKG çektirirken bir hasta çıktıktan sonra oda dezenfekte edilmeden diğeri alındı. Sedyenin üzerindeki örtü dahi değiştirilmedi.

Aynı şekilde kan alınan yer de dezenfekte edilmiyor. Sıramızı dışarıda bekleyerek kendimizce önlem aldık. Kabus gibiydi geçirdiğimiz zaman. Böyle bir dönemde, özel hastanede yüksek önlem beklerken semt pazarı kalabalığında işlemlerimizi yaptırdık. Yetkililerin gereğini yapmasını bekliyoruz" dediler.

NİDA ALADAĞ