İzmir Valiliğinden heyelan bölgesi açıklaması

İzmir Valiliği tarafından, İzmir'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde 16 Şubat 2019'da meydana gelen heyelana ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Eğridere köyündeki heyelan sonrasında 1 Nisan 2019 tarihli 49859 sayılı 'valilik oluru' ile 'genel hayata etkililik oluru' alınmıştır. Heyelan alanı 26 Haziran 2019 tarih ve 2019/1232 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 'Afete Maruz Bölge' ilan edilmiştir. Heyelan nedeniyle hak sahiplerine yapılacak toplamda 34 konut, 33 ahırın hak sahipliği komisyon kararı 21 Ekim 2019 tarihli ve 155744 sayılı yazı ile AFAD Başkanlığı tarafından onaylanmıştır. Yapılacak yapılara ait yer seçimi yapılmış olup, jeolojik ve jeoteknik etüt raporları ve halihazır harita yapımı çalışmaları tamamlanmıştır.



İmar planı çalışmaları AFAD Başkanlığı tarafından onaylanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Büyükşehir Belediyesince onaylandıktan sonra imar uygulaması yapılıp inşaat aşamasına geçilecektir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 16 aileye kira yardımları yapılmış olup, aileler 2021 yılı sonuna kadar yardımlardan faydalanmaya devam edeceklerdir" denildi.