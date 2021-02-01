İzmir ve çevresinde korkutan depremler!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, İzmir ve çevresinde hissedilen bir depremler meydana geldi.





GÜNE SALLANARAK BAŞLADI

AFAD tarafından İzmir'in birçok yerinden hissedilen depreme ilişkin son dakika bilgi notu paylaşıldı. AFAD, saat 08.03'te gerçekleşen depremin Ege Denizi'nde meydana geldiğini bildirirken şiddetini 4.1 olarak duyurdu.

Deprem, Karaburun başta olmak üzere, İzmir'in birçok ilçesinden hissedildi. Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre ise Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, 9 km derinlikte gerçekleşti.

İKİNCİ DEPREM

AFAD, saat 8.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

ÜÇÜNCÜ DEPREM HABERİ DE GELDİ

AFAD'dan alınan verilere göre İzmir açıklarında saat 08.03'de 4.1, saat 08.46'da 5.1, saat 08.47'de 4.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.



BİR DEPREM DAHA

Saat 09.00'da ise büyüklüğü 4,7 olan bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 11.35'te ve 3,42 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Aynı bölgede sabah saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından en büyüğü 4,8 büyüklüğünde çok sayıda artçı kaydedilmişti.

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla meydana gelen 5,1 ve 4,8 büyüklüğündeki depremlerde kendilerine şu ana kadar herhangi can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadığını söyledi.

Köşger, sabah saatlerindeki depremlerin ardından kent genelinde tarama yapıldığını belirtti.

Vali, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumunun bildirilmediğini kaydetti.

Alandaki taramaların sürdüğünü aktaran Köşger, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da depremler sonrası mahallelerde geniş çaplı tarama yaptıklarını, bir yıkım veya can kaybı ile karşılaşmadıklarını belirti.

Erdoğan, ekiplerin alandaki çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır.

İzmir'e ve ülkemize geçmiş olsun. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 1, 2021

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır. İzmir'e ve ülkemize geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

AFAD'DAN İZMİR DEPREMİ SONRASI AÇIKLAMA

İzmir'de ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından AFAD'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. İzmir'e geçmiş olsun denilirken, deprem ile ilgili bilgiler paylaşıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." notu paylaşıldı.