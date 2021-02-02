Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İzmir'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tüm kabiliyet ve imkanlarıyla bölgede görevlerinin başındadırlar." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'deki sel felaketi nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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