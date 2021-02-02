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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'deki sel felaketi nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şiddetli yağış nedeniyle sel felaketinin meydana geldiği İzmir'de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının tüm kabiliyet ve imkanlarıyla bölgede görevlerinin başında olduğunu bildirdi.