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Haberler İzmir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'deki sel felaketi nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'deki nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , şiddetli yağış nedeniyle sel felaketinin meydana geldiği 'de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının tüm kabiliyet ve imkanlarıyla bölgede görevlerinin başında olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'deki sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı
AA

02.02.2021, 16:28

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İzmir'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tüm kabiliyet ve imkanlarıyla bölgede görevlerinin başındadırlar." ifadelerini kullandı.

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