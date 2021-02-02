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'de alkışlar sağlık çalışanına! Hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girdi

’in ilçesinde, gelen ihbarla sel sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için mesai arkadaşlarıyla bölgeye giden görevli hemşire , beline kadar suya girerek hastaya müdahale etti. Hemşirenin görüntüsü ve suda yürüyüşü kameralara yansıdı.

İzmir'de alkışlar sağlık çalışanına! Hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girdi
İHA

02.02.2021, 17:14

İzmir'de meydana gelen sel felaketi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde de sağanak yağış seli beraberinde getirdi. Sağlık çalışanları ise mahalleden gelen bir ihbara koştu. Rahatsızlanan bir hastanın ihbarını alan ekipler, hemen bölgeye gitti. İhbarın geldiği evin etrafında ise su birikintileri vardı. Sağlık çalışanı Ayla Kırs da, beline kadar suya girerek hastaya ulaştı. Müdahalenin ardından evden çıkarken sular içinde yürüyen Kırs, bir ara düşme tehlikesi geçirdi. Ayla Kırs'ın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan, sel sebebiyle harekete geçen Seferihisar Belediyesi ekipleri de, evlerinde mahsur kalan vatandaşlara yardım ulaştırdı. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları ve evcil hayvanlarını kepçelerle güvenli yerlere taşıdı.

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