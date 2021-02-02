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İzmir'de kamu çalışanları tam gün idari izinli

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, caddeler göle döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapılmasının ardından valilik de kamu çalışanlarının 1 gün izinli olduğunu duyurdu.

02.02.2021, 12:54 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021, 13:19