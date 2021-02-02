İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent genelindeki kuvvetli yağış nedeniyle kamu çalışanlarına verilen yarım gün iznin tüm güne uzatıldığını belirtti.
Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, afet nedeniyle İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Paylaşımında yağışların yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edeceğine dikkati çeken Köşger, "Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.İzmirliler Soyer'e böyle isyan etti: Bisikletle şov yapacağına gelsin, halimizi görsün
İzmir'de kamu çalışanları tam gün idari izinli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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