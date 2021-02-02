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Haberler İzmir İzmir'de kamu çalışanları tam gün idari izinli

'de kamu çalışanları tam gün idari izinli

'de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, caddeler göle döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapılmasının ardından valilik de kamu çalışanlarının 1 gün izinli olduğunu duyurdu.

İzmir'de kamu çalışanları tam gün idari izinli

02.02.2021, 12:54 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021, 13:19

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent genelindeki kuvvetli yağış nedeniyle kamu çalışanlarına verilen yarım gün iznin tüm güne uzatıldığını belirtti.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, afet nedeniyle İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Paylaşımında yağışların yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edeceğine dikkati çeken Köşger, "Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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