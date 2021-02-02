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'de sağanak kabusu! Her yağmurda bildik manzaralar

Son dakika... 'de her sağanak yağış sonrası kendini gösteren manzaralar şaşmadı. Kentin bazı kısımlarında su baskınları yaşandı. Yollarda sürücüler zor anlar yaşadı, araçlar yarısına kadar suya gömüldü.

İzmir'de sağanak kabusu! Her yağmurda bildik manzaralar
AA

02.02.2021, 08:39 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021, 08:57

İzmir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Birçok ilçede yollardaki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kentin bazı noktalarında biriken su kaldırım seviyesini aştı.

Cemal Gürsel Caddesi'nde bulunan otobüs duraklarında bekleyenler, duraklara su dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.

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