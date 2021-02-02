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İzmir'de sağanak kabusu! Her yağmurda bildik manzaralar

Son dakika... İzmir'de her sağanak yağış sonrası kendini gösteren manzaralar şaşmadı. Kentin bazı kısımlarında su baskınları yaşandı. Yollarda sürücüler zor anlar yaşadı, araçlar yarısına kadar suya gömüldü.

AA 02.02.2021, 08:39 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021, 08:57