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Haberler İzmir Bergama’da yaşlı çift sobadan zehirlendi: 1 ölü

’da yaşlı çift sobadan zehirlendi: 1 ölü

’in ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı çift, sobadan sızan gazdan zehirlendi. 72 yaşındaki hayatını kaybetti.

Bergama’da yaşlı çift sobadan zehirlendi: 1 ölü

03.02.2021, 14:53

Acı olay bu sabah ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bahdi Eftal ve eşi Fatma Eftal (70) isimli yaşlı çiftten haber alınamayınca yakınları eve gitti. Her ikisinin de yerde hareketsiz yattığı fark edilince sağlık ekiplerine bilgi verildi. Sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan yaşlı çift, ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bahdi Eftal, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Fatma Eftal'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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