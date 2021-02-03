İzmir'de afet! Depremin ardından sel vurdu

İzmir'de aşırı yağışlar hayatı felç etti. Dereler taştı, araçlar sular altında kaldı, mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. 1995 yılında yaşanan sel felaketinin ardından İzmirliler tarihin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Yüzlerce yerde taşkınlar yaşanırken, ev ve işyerleri sular altında kaldı. Gece saatlerinden itibaren kent genelinde tüm ekipler vatandaşlar için seferber oldu.





İŞ YERLERİ SULARA GÖMÜLDÜ

Yağışlardan Konak ilçesine bağlı Alsancak bölgesi de etkilendi. Sağanak yağışla, Kıbrıs Şehitleri Caddesi tamamen sular altında kaldı. Bölgede onlarca esnafın iş yerini su bastı. Sabah dükkanlarına giderek suları tahliye etmeye başlayan esnaf, hasar tespit çalışmasını henüz yapamadıklarını belirtti. Yağışlar vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Bir çok yerde mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.



İŞ MAKİNELERİYLE KURTARDILAR

Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışın neden olduğu selde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte, Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde mahsur kalan vatandaşlar, iş makinesiyle tahliye edildi. Bazı kişilerin ise sel sularında sörf tahtası, bot ya da küçük kayıklarla ilerledikleri görüldü.

'BEN HİÇ BÖYLE AFET GÖRMEDİM'

Balçova'nın Çetin Emeç Mahallesi'ndeki Hacı Ahmet Deresi taştı. Derenin taşması nedeniyle bir sokak ve otomobil su altında kaldı ve derenin yanındaki yol trafiğe kapandı. Trafikte yaşanan tıkanıklık sonucu çok sayıda araç uzun süre bekledi. Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi. Belediye ekipleri taşan dereye iş makinalarıyla müdahale etti. Ziya Gökalp Caddesi'ndeki su baskını nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. 30 yıldır Çetin Emeç Mahallesi'nde yaşadığını belirten Mehmet Akyol isimli vatandaş, "Böyle afet görmedim. Kaç tane araba dereye doğru sürüklendi. Dere tıkandı, dereyi kapattılar" dedi. Kemal Yelçap da her zaman su baskınları olduğunu ancak son yıllarda bu durumun sıklıkla yaşandığını ifade etti.

DAMAT VE KAYINPEDERİ AYNI ARAÇTA CAN VERDİ

Vali Yavuz Selim Köşger, sel nedeniyle Menderes ilçesinde iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Köşger, tüm ekiplerin seferberlik içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Felaketin zararlarını gidermeye çalışıyoruz. Menderes'in Yeniköy mahallesinde iki vatandaşımızın cesedi bulundu" dedi. ■ Hayatını kaybedenlerin, şiddetli yağışta sürüklenen bir otomobilin içindeki Kaan Soydan ve kayınpederi Hıdır Öztürk olduğu ortaya çıktı. İkilinin dün sabah 08.00 sıralarında, sağanak nedeniyle aynı bölgede bulunan bağ evlerini kontrol etmek için yola çıktıkları öğrenildi.

KAMU ÇALIŞANLARINA İZİN

Kent genelinde sabah saatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandı. Yağışların yer yer şiddetini artırarak devam edeceğini ifade eden Vali Yavuz Selim Köşger, ilk önce yarım gün izin verildiği açıklanan kamu çalışanlarının idari izninin tüm güne uzatıldığını açıkladı. Köşger, "Değerli İzmirliler, öncelikle yaşanan afet dolayısıyla geçmiş olsun. Yağışlar yarın sabaha kadar devam edecek. Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır" dedi.

AFAD VE KIZILAY ÇALIŞIYOR

İzmir Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhci, sağanak nedeniyle gece saatlerinden itibaren ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. İhbar gelen bölgelere derhal ekip yönlendirdikleri kaydeden Muhci, Karabağlar başta olmak üzere birçok ilçeden sel ve su baskınına ilişkin ihbar aldıklarını ifade etti. Muhci, İzmir'deki çok sayıda noktada afet ve acil durum faaliyetlerini sürdürdüklerini, şu ana kadar kentte sel ve su baskını nedeniyle ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi almadıklarını kaydetti. Türk Kızılay yetkilileri de, İzmir Valiliği, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye müdürlükleri ile birlikte çalışarak vatandaşlara yardım kolileri dağıttı.





VALİ KÖŞGER SOKAKTAYDI

İzmir Valiliği, yaptığı açıklamada vatandaşlardan mecbur kalmadıkça acil durumlar dışında trafiğe çıkmamasını istedi. Yağmur sonrasında oluşan hasarı gidermek için ekiplerin görevlendirildiği bildirilen açıklamada, "Su baskınlarının yüzde 80'i ev, yüzde 20'si iş yeri olarak tespit edilmiştir. Yoğun bir seferberlik çalışması içinde tüm ekiplerimiz, sahada sel önleme ve hasar giderme çalışmalarına devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Vali Köşger de su baskını yaşanan bazı bölgelerde incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla konuştu.



TUNÇ SOYER ULAŞIM MERKEZİ'NDEN TAKİP ETTİ

Aşırı yağışlar Altınyol'un Turan bölümünde su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yoldaki suyu tahliye etmek ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber olurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bölgeye geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gelişmeleri ilk önce afet koordinasyon merkezi olarak kullanılan İzmir Ulaşım Merkezi'nden (İZUM) izleyen Başkan Tunç Soyer, daha sonra bölgeye giderek ekiplerin çalışmalarını da koordine etti.





İTFAİYE'NİN BAHÇESİNİ SU BASTI

Konak ilçesindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinin bir bölümünü, Meles Deresi'nin yükselmesi nedeniyle su bastı. İtfaiye ekiplerinin malzemeleri su içinde kaldı. Bazı çalışanlar büyük pompalarla suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

ÇANAKKALE VE MANİSA'YI DA VURDU

Çanakkale Ayvacık'ın Assos bölgesinde 2 günübirlik tesisi su bastı. Assos'un ünlü Kadırga koyundaki yolu dere yatağı ikiye bölerken, Bayramiç Tabaklar Deresi de taştı. Selde çok sayıda hayvan telef oldu. Manisa'da ise aşırı yağışlar köy yollarını kapattı. Akhisar ilçesinde su baskınları yaşandı.

METİN BURMALI - ERCAN AKGÜN - MERT ALPDÜNDAR