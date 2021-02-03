İzmir'deki sağanak sonrası yürek burkan kareler

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) rakamlarına göre, ekiplerin yardımıyla 55 kişinin selden son anda kurtarıldığı kentte hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. Yağış anında ve sonrasında gelen yaklaşık 3 bin ihbar noktasına acil müdahale eden yetkililer, şimdi koordinasyon halinde İzmir'i selin izlerinden kurtarmaya ve ardında bıraktığı hasarları onarmaya çalışıyor.





EN BÜYÜK HASARI ALAN BÖLGELERDEN BİRİ MENDERES OLDU

Menderes ilçesi Yeniköy Mahallesi Balaban Deresi yakınlarında sel sularına kapılarak can veren Hıdır Öztürk ve Kaan Soydan'ın bulunduğu araç, iş makinalarının çalışmasıyla dere kenarına çıkarıldı. İZSU ekiplerinin deredeki ıslah çalışması sürüyor. Balaban Deresi'nde su tahliyesi ve köprüdeki araç geçişi de kontrollü olarak sağlanıyor.





ŞEHİRDEKİ ÇAMURLARI TEMİZLEME ÇABASI SÜRÜYOR

İlçe kaymakamlıkları ve belediyelerin yetkilileri selden zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları yapıyor. Evlerini ve iş yerlerini su basan bazı vatandaşlar hasarın giderilmesini bekliyor. Karabağlar Muammer Akar Mahallesi'nde yaşayan çok sayıda vatandaş da ekiplerin vidanjörlerle yürüttüğü çalışmaları sonlandırmasını bekliyor.









