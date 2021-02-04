Karısına kızan kapıcı apartmanı ateşe verdi

İzmir Çiğli Evka-5 Atatürk Mahallesi 8809 sokakta bulunan 10 katlı apartmanda önceki gece yangın paniği yaşandı. Alınan bilgiye göre, zemin katta Mehmet Kara'nın oturduğu kapıcı dairesinde aile içi yaşanan tartışmanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, apartmanda can pazarı yaşandı. Yangını fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜST KATLARA KAÇTILAR

Yangında bazı vatandaşlar binanın içinin dumanla kaplanmasına rağmen kendi imkanları merdivenlerden inerek dışarıya çıkarken, yangından etkilenmemek için üst katlara çıkan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye erlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yana daire kullanılamaz hale gelirken, bazı vatandaşların dumandan etkilendiği öğrenildi.

'İLK ÖNCE KIRIP DÖKTÜ'

Yangın sırasında kendi imkanları ile dışarıya çıkan apartman sakini Turan Karaman, "Bağırış, çağırış vardı. Kırıp dökme olayı oldu. Ben ineyim dedim, sarhoştur diye hanım inme dedi. Balkona çıktım, pencereden baktım duman çıkıyor. Sürekli eşi İrem Kara ile kavga ediyordu" dedi. Gözaltına alınan Mehmet Kara'nın sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi. Yangın nedeniyle, apartmanın zemin katındaki 2 dairenin de zarar gördüğü öğrenildi. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı.





'OGLUMU SÜRÜKLEYEREK ASAGIYA INDIRDIM'

APARTMANIN 4'üncü katında oturan Sevgi Kanberi, çıkan yangın sonrası oğlu Uğur ile birlikte kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalışırken, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Kanberi, "Kapıcı karısıyla dövüşmüş, binayı ateşe vermiş. Oğlum 3 kere yere yattı 'nefesim kesiliyor adım atacak halim yok anne' dedi. Zorla aşağıya indirdim, eşim çatıdaydı. Oğlumu sürükleye sürükleye indirdim. Canımızı kurtardık" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL