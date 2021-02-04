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Haberler İzmir Tüfekle soygun kamerada

Tüfekle soygun kamerada

Tüfekle soygun kamerada

4.2.2021

İZMİR Bornova Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonuna saat 02.00 sıralarında gelen şüpheli, montunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkartıp market bölümündeki çalışanlardan kasayı açmasını istedi. Kasadaki 2 bin 200 TL'yi alan şüpheli kaçarken, çalışanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen çok sayıda polis ekibi, Emre K. olduğu belirlenen şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına alındı. Soygun anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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