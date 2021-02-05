İzmir'de hava nasıl olacak? 4 Şubat Perşembe hava durumu! 15 il için turuncu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verileri paylaşıldı. Bazı bölgeler ve şehirler için uyarı verildi.

4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ; Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ; Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, doğu bölgeler ile zamanla Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELER?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Bölge geneli az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yerel olarak pus beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: 1-2 derece artacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Bölge genelinde güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 16°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 19°C Parçalı bulutlu

RİZE °C, 17°C Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah ilk saatlerde kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı