Kanseri aşkla yendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 45 yaşındaki Doğan Akbaykallı, 2016'da özel bir hastanede apandisit ameliyatı oldu. Patoloji incelemesinde kansere yakalandığını öğrenen Akbaykallı'nın bu kez kanserin yayıldığı kalın bağırsağından 40 santimetrelik kanserli bölüm çıkarıldı. Ameliyattan sonra normal hayatına devam eden Akbaykallı, üç yıl aradan sonra ağrılarının artması sebebiyle yeniden hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde kanserin karın içerisine yayıldığı anlaşıldı.



3 AY ÖMÜR BİÇTİLER

Doktorlar, Doğan Akbaykallı'nın eşi Neslihan Akbaykallı'ya eşinin büyük bir kanser ameliyatı geçireceğini söylediler. Yapılan operasyonun ardından ise, 'Eşinin 3 ay ömrü var, tüm istediklerini yapın' dediler. Çok zor günler geçirdiklerini söyleyen Neslihan Akbaykallı, "Ardından daha önce ismini duyduğumuz Dr. İsmail Bey'in kliniğine gittik.

O da bize 'Yüzde 1 şansınız var ama ben ameliyatı yaparım' dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr.

İsmail Özsan ve ekibi, birkaç gün sonra yeniden ameliyata aldı. 15 saat süren operasyonda kanserli dokular temizlenirken, sıcak kemoterapi işlemiyle de mikroskobik boyuttaki kanserli hücreler yok edildi. Eşinin 2 yıldır sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürdüğünü anlatan Akbaykallı, "Tedavisinin her aşamasında yanındaydık. İyileşeceğinden bir an bile şüphe duymadık" dedi.

Dr. İsmail Özsan da, Doğan Akbaykallı'nın sağlığını iyi olduğunu belirterek, "Şu an durumu iyi. Taramalarda bir tümör odağı saptanmadı" diye konuştu.