Su yükselirken bile yardıma devam etti

İzmir'de geçtiğimiz Salı günü meydana gelen sel felaketinde kahraman polis Enez Al'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sel sularının içerisinde kalan araçların yanlarına giden Al'ın vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı görüntülerin yer aldığı video, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Görüntüleri çeken Turan Koçak (56), fedakar polisin yaptıklarını Yeni Asır'a anlattı.



TEK TEK ARAÇLARI DOLAŞTI

Turan Koçak, o gün Bahçelievler'deki evinden işine gitmek için servise bindiğini söyledi. Servis Soğukkuyu'dan geçtiği sırada derenin taştığını gördüklerini söyleyen Koçak, "Su yola gelmeye başladı. Önümüzdeki araçlar suda yüzmeye başlayınca ben şoförü hızlı gitmesi için uyardım ama servis suların içerisinde kaldı ve gidemedik" dedi. Servis içerisinde ne yapacaklarını bilmez halde beklerken bir anda uzaktan komiserin geldiğini gördüğünü belirten Koçak, "Tam o sırada Allah tarafından uzaktan çift yıldızlı bir komiserin suların içerisinden bize doğru geldiğini gördük. Ben video çekmeye başlamıştım. Su gittikçe yükseliyordu ama o tek tek suların içerisinde kalan araçları kontrol ediyordu. Biraz zaman geçtikten sonra bizim bulunduğumuz aracın yanına geldi. 'Siz hiç korkmayın, kamyonet alıp sizi kurtaracağım' dedikten sonra yanımızdan uzaklaştı" diye konuştu.





BÖLGEDE EN AZ 50 KİŞİ VARDI

Enez Komiser'in bir süre sonra kamyonetle bulundukları servisin yanına geldiğini dile getiren Koçak, "O yine suyun içerisindeydi. Sonrasında kamyonette durdu. Kamyonet de gitmeyince suyun içerisinden tekrar giderek çekiciyle birlikte geri geldi. Sonrasında hepimizi kenara çektikler. Bizi o suların içerisinden çıkarttılar" diye söyledi. O bölgede yaklaşık 20 araç ve 50'den fazla insan olduğunu anlatan Koçak, "Komiserimiz saatlerce suyun içerisinde oradaki insanların hepsini tek tek çıkarttı. İnsanlar tamamen kurtarılana kadar suyun içerisinde bir o yana bir bu yana gidip durdu. Sadece bizim serviste 15 kişi vardı. O bölgede en az 20 araba bulunuyordu. Orada kimseyi bırakmadı. Tek tek herkesi kurtardı. O bölgede ne kadar insan varsa çıkarttı. Allah ondan razı olsun" dedi.





EMNİYET MÜDÜRÜ ASKIN'DAN ÖDÜL

İZMİR İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Komiser Enez Al'ı makamında kabul etti. Aşkın, sel felaketinde özverili davranışı medyaya yansıyan ve vatandaşların takdirini kazanan Al'a altının yanı sıra kendisinin yazdığı "Terör ve Algı Yönetimi" adlı kitabı da armağan etti.



Mert ALPDÜNDAR