Alkışlar sel kahramanlarına! İzmir Valisi Köşger, başarı belgelerini verdi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 2 Şubat'ta yağış sırasında yolda mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olan komiser ile beline kadar suya girerek hastaya müdahalede bulunan acil tıp teknisyenine başarı belgesi takdim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Köşger, komiser Enez Al ile acil tıp teknisyeni Ayla Kırs'ı makamında ağırladı.

Olağanüstü durumlarda yapılan işin kıymetinin daha iyi anlaşıldığını belirten Köşger, "Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Devletimizi en güzel şekilde temsil ettiniz. Bu gibi afet durumlarında devletimizin halkımızın yanında olduğunun daha iyi anlaşılmasına vesile oldunuz." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop da ziyarette yer aldı.