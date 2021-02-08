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Haberler İzmir İzmir’de fırtına cami minaresinden beton parçalar koparttı

’de fırtına cami minaresinden beton parçalar koparttı

’de, saatteki hızını artıran fırtına nedeniyle bir caminin minaresinden beton parçası koparak zemine düştü. Parçanın yere düşmesiyle yaşanan panik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir’de fırtına cami minaresinden beton parçalar koparttı
İHA

08.02.2021, 15:53 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021, 16:07

İzmir'de etkili olan kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Karabağlar ilçesi Bozyaka semtinde bulunan Zincirlikuyu Camisinin minaresi de fırtınadan nasibini aldı. Kuvvetli rüzgar sebebiyle minaredeki beton parçalar yere düştü.

Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Minareden başka parça kopma ihtimaline karşı polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekipleri ise sepetli merdiven yardımıyla minarenin balkonuna çıkarak kopan parçaları ve caminin hoparlörlerini topladı. Öte yandan, minareden kopan parçaların yere düşme anlarında yaşanan panik, caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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