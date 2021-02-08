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Haberler İzmir Rekor yağışın ardından kuraklığın simgesi Tahtalı Barajı yeniden sular altında!

Rekor yağışın ardından kuraklığın simgesi yeniden sular altında!

Geçen hafta kente düşen rekor yağmurların ardından ’in can damarı niteliğindeki ’nda da su seviyesi yükseldi. Barajı besleyen derelerin de canlanmasıyla birlikte Tahtalı’daki doluluk oranı yüzde 55’e yaklaştı. İki ay öncesine kadar kuraklığın simgesi haline gelen baraj havzasındaki eski ’nin minaresi yeniden sular altında kaldı.

Rekor yağışın ardından kuraklığın simgesi Tahtalı Barajı yeniden sular altında!
AA

08.02.2021, 12:12 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021, 12:20

İzmir'de geçen haftaki yağışların ardından kentin su ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 30'dan yüzde 55'e yükseldiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2 Şubat Salı günü Güzelyalı semtinde metrekareye düşen 126 kilogramlık yağışın uzun yıllar sonra kent merkezinin aldığı en büyük yağış miktarı olduğu belirtildi.

Aynı gece 80 kilogram yağış alan Menderes ilçesine bir gün sonra 130 kilogramlık yağış düştüğü, böylelikle İzmir'in en önemli su kaynağı Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin de yükseldiği bildirildi.

Barajı besleyen derelerden günlerdir devam eden su akışıyla doluluk oranının yüzde 55'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Tahtalı Barajı'ndaki toplam su hacmi ise 176 milyon 402 bin metreküpe ulaştı. Son yağışların ardından Tahtalı Barajı havzasında çekilen görüntüler, bir iki ay önce yürüyerek yanına gidilen eski Bulgurca Camisi'nin yeniden sular altında kaldığını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin yağışlar öncesinde yüzde 30'lara kadar düştüğü hatırlatıldı.

Öte yandan, doluluk oranı yüzde 10'a kadar gerileyen Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 70'in üzerine çıktığı, Balçova ve Ürkmez barajlarında ise yüzde 100 doluluk oranına yaklaşılınca tedbir amacıyla barajdan su tahliye edildiği kaydedildi.

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