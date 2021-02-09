İzmir’de fırtına denizi taşırdı

İzmir'de dün akşam üzeri saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Karşıyaka'da denizin taşması sonucu tramvay ve yaya yolu kapandı. Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosunda etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay ve yaya yolunda ulaşım sağlanamazken, kara yolunun da bir şeridi, önlem amaçlı trafik ekipleri tarafından kapatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu.



BALIKÇILARIN TEKNELERİ SUYA GÖMÜLDÜ

ŞİDDETLİ fırtına nedeniyle Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda demirleyen çok sayıda tekne de su alarak battı. İZDENİZ, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle araba vapuru seferleri dahil olmak üzere tüm seferlerin geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu.