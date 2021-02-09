İzmir'in Kiraz ilçesinde silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırköy Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeki Ramazan Koyun'un (61) yanına bir otomobil yaklaştı.
Otomobilden inen bir şüpheli Koyun ve motosikletteki Tuncay Korkmazoğlu'nu (42) silahla yaraladı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İzmir'de silahla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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