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İzmir'de silahla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı

İzmir'in Kiraz ilçesinde motosikletle seyir halindeki iki kişi, otomobilden inen silahlı bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda iki kişi yaralandı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.