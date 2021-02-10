‘Kilisedeki ajanlığı deşifre ettiğim için yargılanıyorum’

O dönem eşi ve kızıyla lüks bir minibüsle götürüldükleri bir tatil sitesinde 4 gün kaldıklarını ve ailece havuza sokularak vaftiz edildiklerini anlatan Öztürker, misyonerlerin ipliğini pazara çıkardı.



"BENİ VAFTİZ BİLE ETTİLER"

Kendisine verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini söyleyen Yıldırım Öztürker, "Ben kızımın iyileşmesi ve ABD'de tedavi görmesi için onların dediklerini kabul ettim. Vaftiz bile oldum. Her zaman kalben Müslümanım. Amacım sadece biricik kızımın iyileşmesiydi. Ama onlar kızımı tedavi ettirmek için ABD'den aldıkları paraları bile cebe indirdiler. Bizi İstanbul'da İranlı dedikleri bir bioenerji uzmanıyla tanıştırdılar. Ama hiçbir faydası olmadı, kandırıldık" açıklamasını yaptı.





VAFTİZ olduktan sonra her pazar gittikleri Karataş Kilisesi'nde sık sık FETÖ'den tutuklu bulunan Diriliş Kilisesi Papazı Andrew Brunson ve 'Can Abi' diye tanıtılan Dr. John Fowler ile karşılaştıklarını anlatan Yıldırım Öztürker, "Karataş Kilisesi ibadethane değil ajan yuvası. Bunların aklı fikri para ve Müslümanları kandırmak. Bizi kullanarak ABD'den para aldılar. Bir de ajanlıkla bu ülkenin kuyusunu kazmaya çalışıyorlar. O dönem Yeni Asır'da da haberi yayınlanan Brunson'ın yakın arkadaşı John Fowler bize ilgi gösteriyordu. Papaz Brunson ile en az 2-3 kez İstanbul'a gittik. Ben onlara "Hani ABD'ye gidecektik" dediğimde hep oyaladılar. Bugün yarın derken yıllar geçti. Bizi böyle kandırdılar. Ama artık eşim de, ben de, kızlarım da bu yolun doğru olmadığını ve dönmemiz gerektiğini anladık. Onun için Yeni Asır'ın haberlerini görünce onları deşifre etmeye karar verdik" diye konuştu. Yıldırım Öztürker hakkında kilisenin pastörü Zekai Tanyar tarafından misyonlarını ifşa ettiği için 20 bin liralık tazminat davası açıldı.

Fatih ŞENDİL