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Haberler İzmir Alsancak viyadükleri kaldırılıyor

viyadükleri kaldırılıyor

Kordon'da görüntü kirliliğine neden olan atıl durumdaki viyadükleri kaldırılıyor. Viyadükler, İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde zarar görmüş ve kopmaya başlamıştı.

Alsancak viyadükleri kaldırılıyor
DHA

11.02.2021, 18:24

İzmir'de 1990'lı yılların başlarında İzmir- Çeşme Otoyolu'na bağlantı yolu ayağı olması amacıyla yapımına başlanan ancak tamamlanmayan Alsancak Limanı'ndaki viyadükler, Kordon'da görüntü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle kaldırılıyor. Yıllardır atıl durumda olan viyadükler, 30 Ekim'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde zarar görmüş ve kopmaya başlamıştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, viyadüklerin kaldırılması için harekete geçti. 28 Ocak tarihinde gerçekleştirilen yıkım ihalesini kazanan firma ile 5 Şubat'ta imzalar atıldı. İhaleyi kazanan firma tarafından viyadükleri kaldırma çalışmalarına başlandı.



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