  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de CoronaVac aşısının ikinci dozu sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı

'de aşısının ikinci dozu sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı

Yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan aşısının ikinci dozu, 'deki hastanelerde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

İzmir'de CoronaVac aşısının ikinci dozu sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı
AA

11.02.2021, 12:21

Kentteki en büyük sağlık kuruluşlarından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan kliniklerde de sağlık çalışanlarına aşılar yapılıyor.

Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz, AA muhabirine, hastanelerinde 4 bin 400 sağlık çalışanı bulunduğunu belirtti.

Aşının ikinci dozunu iki gün içinde hastanedeki tüm sağlık çalışanlarına uygulamayı planladıklarını aktaran Gürbüz, "Aşılanma sayesinde sağlık çalışanları kendilerini daha güvende hissedecek. Hastalarına daha iyi hizmet verecek. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Hemşire Hilal Bayraktar ise sağlık çalışanları olarak sürece öncülük etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bizim ardımızdan toplumun diğer kesimlerine de aşılama programları uygulanmaya başlandı. Bu süreçte herkes aşılanmanın yanı sıra maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeli. Bu sayede özlediğimiz o eski güzel günlere dönebiliriz." şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de CoronaVac aşısının ikinci dozu sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.