  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'deki soğuk hava bakla ve bezelye üreticisini tedirgin etti

'deki soğuk hava bakla ve bezelye üreticisini tedirgin etti

’in ilçesinde bakla ve bezelye üretimi yapan çiftçiler, bölgede don tehlikesine karşı tarlalarını elyaf örtü ile örterek önlem aldı.

İzmir'deki soğuk hava bakla ve bezelye üreticisini tedirgin etti
İHA

14.02.2021, 12:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege Bölgesi için don uyarısı yapmasının ardından İzmir'deki üreticiler de soğuğa karşı önlem almaya başladı. Ödemiş'teki bakla ve bezelye üreticileri, tarlalarını elyaf örtü ile örtmeye başladı. Çiçek açan bakla ve bezelyenin don tehlikesi karşısında kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğini belirten üreticiler, pahalı olmasına rağmen elyaf örtü ile örtmek zorunda kaldıklarını söylediler.



14 ve 15 Şubat itibarı ile soğuk hava uyarısını aldıklarını belirten Uzundere Mahallesi'nden Mehmet Tok, "Meteorolojinin yaptığı uyarıları takip ediyoruz. Önümüzdeki hafta itibarı ile hava sıcaklıkları özellikle geceleri sıfır derecenin altına düşecek. Çiçek yapmış baklalar soğuk hava karşısında dayanamaz. Dolayısıyla bütün masrafımız boşa gider. Bu nedenle masraflı olmasına rağmen tarlalarımızın üstünü elyaf örtülerle kapatıyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız" dedi.



Havanın soğuk gitmesi durumunda bakla ve bezelyede rekoltenin düşebileceğini belirten Tok, "Tüketici bu yıl bakla ve bezelyeyi daha pahalıya satın almak zorunda kalabilir" şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'deki soğuk hava bakla ve bezelye üreticisini tedirgin etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.