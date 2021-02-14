Kanseri ralli tutkusuyla yendi, yarıs pisti kurdu

İzmir'de yaşayan yarış pilotu Bahadır Sevinç (48), köpeği 'Rex' sayesinde öğrendiği tiroit kanseri hastalığına rağmen pistlerden vazgeçmedi ve tedavi sürecinde katıldığı 12 yarışta birinci oldu. Ardından hayal ettiği yarış pistini kuran Sevinç, 'minnetarım' dediği sağlık çalışanlarına ücretsiz yarış eğitimi verecek. Menderes'te 100'ü aşkın kupanın sahibi, rallici Sevinç, 22 yıldır tutkunu olduğu yarışlarla kanseri yendi. 2 yıl önce Alman kurdu 'Rex'in dokunduğu boynunda şişliği fark edince hastaneye giden ve hastalığını öğrenen Sevinç'e doktorlar yaşamaz dedi. Ama tedavi sırasında yarış pistlerinden kopamayan şampiyon 1 yıl içinde katıldığı 12 yarışın tamamında birinci oldu. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Sevinç, şimdi hayal ettiği yarış pistini kurdu ve burada sağlık çalışanlarına ücretsiz yarış eğitimi verecek.