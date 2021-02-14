Uzmanından İzmir'e uyarı: Dondurucu soğuklara hazır olun

İzmir'de sel ve hortum felaketleri sonrasında iklim değişikliğinin boyutları tartışılıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, doktora tezinde 18 bin yıllık iklim değişikliklerini incelediğini, küresel ısınmanın pik yaptığını söyledi.



KÜRESEL ISINMA SONUCU

Normal koşullarda Akdeniz ikliminde on yılda bir görülen tropikal fırtınaların her yıl gerçekleştiğini belirten Yaşar, "Sonraki süreçte bir soğuma dönemine doğru gitmeye başladık. Bu ay 1987'den sonraki en soğuk Şubat'ı yaşayacağız. Dünya ve Türkiye kısa süreli bir soğuma dönemine girecek. İstanbul'da kar bir metreyi geçebilir. İzmir'de ise aşırı soğuklar görülecek" dedi. Geçtiğimiz gün Alaçatı'da meydana gelen hortum, Çiğli ve Urla'da yağan ceviz büyüklüğündeki dolu ve Şubat ayının ilk haftası yağan yağmurun meydana getirdiği hasarın ardından, Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan DEÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, küresel ısınmanın en üst seviyelere çıktığı dönemi yaşadığımızı söyledi. Küresel ısınmanın pik yaptığı dönemlerde aykırı doğa olaylarının sıkça yaşandığına dikkat çeken Yaşar, tropikal fırtınaların sıklaştığını belirtti



MİNİ BİR BUZUL DÖNEMİ

Soğuma dönemine girdiğimizi söyleyen Yaşar, "1987 yılından sonraki en soğuk Şubatı yaşayayabiliriz. Dünya ve Türkiye kısa süreli bir soğuma dönemine girecek. İstanbul'da kar bir metreyi geçebilir. İzmir'de ise aşırı soğuklar görülecek" diye konuştu. Yaşar, "Küresel ısınma pik yaptı ve bu durumda mevsimler sürekli kayar. Bunlar iklimin ve yaşamın değişmezse değişmezleridir. 2021'den sonra mini bir soğuma dönemi yaşayacağız. Hatta büyük olasılıkla ileride yaşayacağımız soğuklarda İstanbul Boğazı buz tutacaktır" diye söyledi.



İNSAN KAYNAKLI DEĞİL

Küresel ısınmanın insan kaynaklı olduğu düşüncesinin de yanlışlığını vurgulayan Yaşar, "İnsanoğlu ortamı sadece kirletir. Onun dışında iklimi değiştirmesi söz konusu değildir. Bu olay karbon ve sülfür döngüsü dediğimiz bir döngüden kaynaklıdır. Bu olayı jeobiyoloji ve jeokimyayı bilmeyen ya da jeoloji konusunda uzman olmayan kimse bilemez. 2004 yılında ben 2008 yılında kuraklık yaşayacağımızı söylemiştim. Dünya ciddi bir kuraklık yaşadı. Benim doktora konum son 18 bin yıldaki iklimsel değişikliklerdir. Dünyada yaşanan bu süreç doğal bir süreçtir.' dedi.

HAVA DONDURACAK

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle İzmir'de havalar soğumaya başlayacak. Bugün İzmir'de Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yağışlar etkili olacak. Edinilen bilgilere göre kuvvetli yağış ve havanın soğumasının etkisiyle yüksek kesimler ile Kemalpaşa, Bergama ve Kınık'ta kar görülebilecek. Pazartesi günü İzmir'de hava sıcaklığı 6 derece birden düşecek. Salı günü ise gündüz sıcaklıklarının 7 dereceye kadar düşeceği öngörülürken, gece sıcaklıkları 3 derece olacak. Çarşamba ve perşembe günlerinde ise gece sıcaklığının 0 dereceye kadar düşebileceği öngörülüyor.



VALİLİK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPTI

İZMİR Valiliği, bugün sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Yapılan yazılı açıklamada; yağışın sabah 9.00 saatlerinden yarın 03.00 saatlerine kadar etkili olacağı vurgulandı

MERT ALPDÜNDAR