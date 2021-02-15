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Haberler İzmir İzmir emniyetinden PKK/KCK terör örgütüne darbe! Baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı

emniyetinden / terör örgütüne darbe! Baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt üyesi olduğu öne sürülen şüoheliler hakkında yakalama kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir emniyetinden PKK/KCK terör örgütüne darbe! Baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı
İHA

15.02.2021, 11:54 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021, 11:57

İzmir'de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheliden 7'si yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, yeni bir operasyonun düğmesine bastı.



Ekipler, aralarında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında çekilmiş fotoğrafları tespit edilen ve PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 4 kişi, yine sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için adreslere tek tek baskınlar yaptı.



Gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 7'si yakalandı. Firari şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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